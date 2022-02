Ruba i soldi delle offerte a un artista di strada che si stava esibendo in piazza Duomo a Milano. Perché?

Perché rubare spiccioli che sono offerte di sopravvivenza, di dignità? E per evitare che l’artista di strada lo inseguisse gli ha sferrato anche un pugno. I militari in servizio in centro città hanno però avvisato la polizia che ha arrestato per rapina un italiano di 29 anni. Ama altri furti che farebbero pensare a uno “sport” purtroppo diffusissimo di cui ciascuno di noi potrebbe essere vittima. Altri episodi di micro-criminalità si sono verificati nella stessa notte. Una pattuglia della polizia che passava da via Settembrini è stata chiamata da una ragazza che chiedeva aiuto. Era insieme a un ragazzino circondata da una gang composta da tre persone, che hanno cercato di scappare ma sono stati fermati. Si tratta di tre giovani tra i 19 e i 21 anni, due di loro con precedenti penali, che li avevano accerchiati mentre rientravano a casa. Uno aveva spinto il minorenne contro il portone e gli aveva strappato di mano l‘i-phone. I rapinatori al momento dell’arresto erano in possesso anche del portafoglio di un uomo che avevano rapinato poco prima in viale Brianza. Nella zona della movida è stata bloccata dai carabinieri una rissa, denunciati quattro ragazze e un ragazzo. Durante gli ultimi giorni i militari sono intervenuti a seguito di altri episodi di delinquenza: in zona stazione Centrale è stato arrestato per resistenza un gambiano di 23 anni che senza motivo aveva prima aggredito due rider, poi due guardie giurate, poi due soldati e infine i carabinieri arrivati a bloccarlo; a Citylife, invece, è stato fermato un romeno per furto con destrezza.

Anna Ferrari