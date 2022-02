Checco Zalone: la vera storia

Cado dalle nubi è la pellicola che ha avuto il merito di far esplodere il successo di Checco Zalone in ambito cinematografico. Ma è anche il film che, più di tutti, racconta una storia molto simile a quella del comico

Cado dalle nubi è il film di Gennaro Nunziante che ha avuto il merito di portare il successo di Checco Zalone sul grande schermo, aprendo la sua carriera anche al cinema e rendendolo, di fatto, uno degli artisti coi maggiori incassi nel Belpaese. La pellicola è la storia di un ragazzo che lascia il sud per tentare una nuova vita e una nuova carriera e in questo percorso è possibile riscontrare molti dettagli che riguardando la biografia di Zalone.

Cado dalle nubi, la trama

Uscito in sala nel 2009, Cado dalle nubi segue le avventure di Checco (Zalone), un cantante neomelodico del sud che spera di poter trovare la propria via per entrare nello sfavillante mondo dello spettacolo e vivere della sua arte. Al momento, però, è incastrato nella sua bella Puglia, passando i weekend a lavorare in una gelateria di Polignano a Mare o passando del tempo con la fidanzata Angela. Quest’ultima, però, è stanca di stare con un uomo che sembra incapace di prendere in mano il proprio destino e prende così la decisione di lasciarlo.

Checco reagisce alla notizia dapprima con un forte senso di smarrimento e dolore; poi, però, decide di dare una svolta alla propria esistenza. Lasciandosi la Puglia alle spalle, Checco si imbarca in un viaggio verso la metropoli di Milano, dove viene ospitato da suo cugino Alfredo. Nella città febbrile e dai ritmi tanto diversi da quelli della sua terra, Checco cerca di inseguire con più foga il suo desiderio di diventare un cantante famoso e strapagato. Nel frattempo incontra la bella Marika (Giulia Michelini), di cui subisce il fascino. Peccato che la donna sia figlia di un leghista che vomita stereotipi contro i meridionali e che è talmente pieno di pregiudizi da poter diventare un vero e proprio nemico per il protagonista. Mentre Checco cerca di trovare un modo per stare con Marika accetta anche di partecipare a un talent show per far conoscere la sua arte al mondo. Ma le cose non vanno proprio come previsto e Checco dovrà capire quale sia davvero la sua strada.

Cado dalle nubi è un film autobiografico?

Come ha raccontato il Corriere della Sera, Cado dalle nubi è considerato di solito il film più autografico di Checco Zalone. Se si fa attenzione alla trama della pellicola è pressoché impossibile non trovare punti di contatto tra l’esistenza del Checco cinematografico e quella di Zalone, che in questi giorni è ancora al centro dell’attenzione per le polemiche legate al suo intervento al Festival di Sanremo. Il Checco di Cado dalle nubi è un uomo puglese che decide di trasferirsi a Milano, in una città a lui del tutto estranea, per cercare di diventare qualcos’altro, di ergersi al di sopra delle aspettativi e sfondare nel mondo dello spettacolo. Per Checco Zalone è andata più o meno nello stesso modo. Come racconta il sito di Coming Soon, Checco Zalone si esibisce spesso come musicista in serate jazz e nel 2004 diventa il conduttore di un concorso di bellezza in Puglia. Insieme al collega Gennaro Nunziante – che sarà poi il regista di Cado dalle nubi – Checco Zalone approda sul canale Telenorba dove crea il suo personaggio tanto famoso , il cui nome è un omaggio all’apressione pugliese “che cozzalone”, che potrebbe essere tradotto come “che tamarro” e che serve a indicare una persona di bassa estrazione sociale, con un basso livello di cultura e modi discutibili.

Agli esordi della carriera, dunque, Checco Zalone vive interpretando un cantante neomelodico incapace di formulare una frase senza commettere qualche errore grammaticale. Con una laurea in giurisprudenza in tasca e una piccola esperienza sui palchi dei laboratori di Zelig di Bari, Checco Zalone prende poi la decisione di lasciare la Puglia e trasferirsi a Milano. Proprio come il protagonista di Cado dalle nubi, la metropoli è all’inizio un mondo sconosciuto, a tratti spaventoso. Checco Zalone tenta la carriera di jazzista, ma sarà con Zelig su Canale 5 che raggiungerà la notorietà. E anche se Zelig non si può definire un vero e proprio talent show, è evidente che le dinamiche tra la vita di Checco Zalone e quella del protagonista di Cado dalle nubi è davvero molto simile. D’altra parte è stato lo stesso Checco Zalone a sviscerare il carattere autobiografico del film. In un’intervista con Movieplayer ha spiegato: “La mia storia è proprio simile a questa. Quando sono arrivato a Milano non sapevo niente di come andasse quel mondo. Volevo fare mille cose: il cantante, il jazzista e molto altro. C’è da dire però che nella vita non sono così tamarro. Qualche congiuntivo ogni tanto lo azzecco”.

Erika Pomella (Il Giornale.it)