San Valentino: Milano, la città più romantica d’Italia. Luoghi da visitare

L’ultima ricerca condotta dalla piattaforma di travel experience Musement incorona il capoluogo lombardo come città più romantica d’Italia. La ricerca si è basata sull’analisi di dieci termini di ricerca su Google legati all’amore: film romantici, ristoranti romantici, canzoni d’amore, frasi d’amore, poesie d’amore, primo appuntamento, San Valentino, lettere d’amore, weekend romantico, regali.

Milano è una città attiva e vibrante, offre davvero tantissimo da fare, ma tra le sue infinite facce c’è anche quella della Milano romantica. Sotto l’ombra dei grattacieli e tra le strade frenetiche del centro, ci sono cose romantiche da fare a Milano che troverai davvero belle. Cene romantiche, luoghi indimenticabili, passeggiate romantiche e posti completamente inaspettati: Ecco i 6 posti romantici a Milano.

Relax alle Terme

Racchiuse fra le antiche mura spagnole della città, le QC Terme Milano sono una delle chicche di ogni romantico milanese. Sono prese d’assalto durante il week end e i vari San Valentino, ma normalmente la situazione è sotto controllo. Prova a prenotare in settimana, dopo lavoro (la struttura chiude a mezzanotte) e goditi tutto il prosecco che vuoi e le vasche di acqua bollente.

Cena su ATMosfera

Un ristorante all’interno di un tram storico del 1928 che regala alcune delle più belle viste delle città. Molto apprezzato dai turisti e poco frequentato dai milanesi…Ma perché non portarci l’altra metà della mela?

Il menu è davvero ampio (e si sceglie prima), quello che potrebbe scoraggiare è la lunga lista d’attesa per prenotare!

Il tetto della Galleria Vittorio Emanuele

La passerella della Galleria Vittorio Emanuele dal momento in cui ha aperto ha conquistato i cuori ed è entrata già nell’immaginario dei luoghi più romantici della città. Un bacio con vista tramonto sulla città regala momenti unici.

Il ponte in ferro di Parco Sempione

Fra le cose più belle da fare a Milano non può non esserci una passeggiata romantica con bacio finale nel parco della città. Al centro di Parco Sempione scopri il bellissimo ponte di ferro protetto da sirene. Sarà il posto perfetto per scambiarsi il primo bacio o dirsi quanto si ama.

Indirizzo: F5FG+6M Milano, Città Metropolitana di Milano (coordinate Google Maps)

Passeggiata al Quadrilatero del Silenzio

Fra Corso Vittorio Emanuele e Corso Buenos Aires, esiste un incrocio di strade nascosto dal caos del centro. Via Cappuccini è il cuore: qui si possono ammirare eleganti fenicotteri e ville d’altri tempi.

Non andate via da questa zona senza aver preso prima una fetta di torta a Villa Necchi Campiglio, una dimora storica degli anni trenta con un bellissimo giardino.

Le lucciole del Parco delle Cave

Al Parco delle Cave da metà maggio a metà giugno è possibile vedere tantissime lucciole. Ci sono dalla primavera ai periodi estivi ma è proprio in questo periodo che è possibile vederle nella loro massima luminescenza. Un incontro romantico quasi unico a Milano.

–

Un 14 febbraio 2022 di concerti e teatro a Milano

Per gli appassionati di Teatro e Musical Milano è la città con più scelta. Qui sono in programma tantissimi spettacoli sia per gli amanti del repertorio classico lirico, sia per chi vuole fare due risate ma anche per chi vuole passarlo cantando le canzoni più famose dei musical in programma. Ecco gli eventi in programma a Milano il giorno di San Valentino!

Teatro degli Arcimboldi: Casanova Opera Pop

Teatro Alla Scala: Orchestra del Teatro Mariinsky

TeatroNazionale: We Will Rock You – The Queen

Teatro Carcano: Tlon – Lezioni di Meraviglia

Legend Club: Lime Cordiale

Teatro Manzoni: I soliti ignoti (12/02)

Teatro Lirico Giorgio Gaber: Virginia Raffale in Samusà (12 e 13 /02)

Teatro Zelig: Eraldo Moretto (12/02)

Fabrique: SWIPE UP (12/02)

Teatro Repower: Grease – Il Musical (13/02)