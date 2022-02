Tamponi Milano, chiudono attività hub Rho Fiera e Trenno

A seguito della drastica riduzione della domanda di tamponi diagnostici per Sars-CoV2, ATS Città Metropolitana di Milano sta provvedendo a un graduale adeguamento dell’offerta dei punti tampone delle aziende sanitarie, deputate principalmente alla risposta al bisogno di test dei casi sospetti e delle guarigioni. Oggi è l’ultimo giorno di attività per gli hub tamponi di Rho Fiera e di Trenno (dove però prosegue l’attività vaccinale). Nonostante tali chiusure i posti a disposizione della prenotazione dei medici di medicina generale per i propri pazienti sintomatici e a fine isolamento permettono comunque di trovare disponibilità entro 24 ore . Dato lo scarso numero di richieste, da lunedì 14/02 verranno anche rimodulati gli orari di accesso diretto agli altri punti tampone. Tutte le informazioni aggiornate riguardanti le regole di accesso, i punti tampone e gli orari sono reperibili sul sito web di ATS al link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi.

