Rapine sul treno, eseguite misure cautelari per 3 minorenni. Due marocchini e un italiano

La Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa ha eseguito tre misure di custodia cautelare nei confronti di tre minori, di cui due marocchini 14 e 16 anni, e un italiano di 15 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. I tre minori, lo scorso dicembre, si trovavano a bordo di un treno regionale, sulla linea Saronno- Milano Bovisa, e, dopo aver minacciato con un coltello tre coetanei, li hanno derubati dei portafogli. Lo stesso gruppo, sulla linea Novara Nord -Milano Bovisa, ha tentato di rapinare un giovane della collanina, ma la vittima ha reagito. Secondo quanto riferisce la polizia, inoltre, nel gennaio scorso, il 14enne marocchino ha rapinato a Gerenzago, in provincia di Varese, un minorenne minacciandolo con un coltello e derubandolo del monopattino. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso i provvedimenti restrittivi nei confronti dei tre minori, “considerate le modalità criminose con cui hanno perpetrato le rapine a bordo dei treni e la loro pericolosità, tali da renderli gravemente indiziati di fatti delittuosi commessi in un breve lasso di tempo”. Gli agenti condurranno i due minori marocchini presso il Carcere Minorile di Benevento, mentre il minore italiano verrà collocato in una comunità in provincia di Varese, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

