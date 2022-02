Navigli, Consorzio Villoresi: discariche a cielo aperto

Navigli usati come “discariche a cielo aperto”: lo denuncia il Consorzio ET Villoresi. “A poco più d un mese dalla reimmissione dell’acqua, i Navigli asciutti sono purtroppo oggetto di una incessante azione di abbandono di rifiuti – viene riferito -. A Milano il personale consortile, che quotidianamente si occupa di ripulire lo specchio acqueo della Darsena , è da diversi giorni impegnato in un’opera costante di pulizia dei Navigli Grande e Pavese: si recuperano bottigliette di plastica e vetro, sacchetti, mascherine, carrelli da supermercato”. “Nonostante le attività di pulizia vengano compiute in modo sistematico – prosegue il Consorzio – la situazione pare rimanere la stessa con i canali che subito si riempiono di nuovi rifiuti, come si trattasse di vere e proprie discariche a cielo aperto. E’ spiacevole constatare quanto questo stato di fatto rappresenti il macroscopico risultato di una assoluta mancanza di senso civico nei confronti di un bene, Navigli, che costituisce un patrimonio da custodire e rispettare”. (mianews)

