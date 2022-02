Moratti soddisfatta: Cdm approva riforma sanità lombarda. Comazzi “Da Pd ennesima brutta figura”

“Sono estremamente soddisfatta dell’approvazione positiva, da parte del Consiglio dei Ministri, della Legge 22/2021 di Regione Lombardia per il potenziamento territoriale del servizio socio sanitario lombardo”. Lo ha scritto sui social la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, secondo la quale con il via libera alla sua riforma della sanità “la Lombardia è la prima Regione italiana che dà piena attuazione al Pnrr attraverso una normativa di respiro nazionale ed europeo”. “Ringrazio il Governo, ed in particolare il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la concreta e leale collaborazione istituzionale. L’Esecutivo, nel confermare pienamente l’impianto complessivo delineato dalla legge, ha consentito a Regione Lombardia di fare propri alcuni suggerimenti che apporteranno un ulteriore miglioramento del testo escludendo qualsiasi ipotesi di impugnativa” ha aggiunto Moratti.

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, replicando al comunicato diramato dal gruppo regionale del Partito Democratico, ha sottolineato “Nella fretta di cavalcare una polemica inesistente il Pd lombardo ha collezionato l’ennesima brutta figura. Mentre in un loro comunicato stampa si affermava con una certa sicumera che la riforma Moratti sarebbe dovuta tornare in aula per delle modifiche, il Consiglio dei ministri disponeva il via libera al testo approvato dal Consiglio regionale lombardo, decidendo di non impugnare la legge. I suggerimenti riguardano infatti aspetti di natura tecnica e formale che non incidono sull’impianto complessivo della legge. Parafrasando uno slogan del loro ex leader di partito, potremmo dire che come al solito ci troviamo di fronte ai soliti gufi che, non essendo capaci di costruire nulla, sperano di distruggere il lavoro altrui”.