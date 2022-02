Mobilità, Taxiblu: taxi chiedono inserimento Rete Trasporti Integra

“In queste ore nelle quali si parla su alcuni quotidiani della nostra città come una tra quelle scelte per “testare” nuovi progetti legati alla mobilità integrata certamente di primo impatto la notizia ci colpisce positivamente. Sono anni che da parte nostra insistiamo perché anche il Taxi venga considerato come alternativa pratica per collegare punti della città o snodi fondamentali altrimenti difficilmente raggiungibili, come periferie, grandi parcheggi, stazioni della metropolitana e ferroviarie o aeroporti”. Lo afferma Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radioaxi di Milano. “Il tutto sempre in un’ottica di mobilità integrata che possa offrire a prezzi competitivi, a turisti e cittadini, la possibilità di usufruire di una serie di spostamenti su diversi tipi di mezzi. Una rete di mobilità integrata – prosegue Salzani – che ci vedrà non protagonisti ma quantomeno al servizio e tra le opzioni della cittadinanza, magari dando delle agevolazioni e degli incentivi, credo potrà essere uno scenario molto interessante. Vedremo poi nel concreto come e se si svilupperanno queste progettualità ma senza dubbio siamo favorevoli a misure volte ad alleggerire e ridistribuire il “volume” di persone sui mezzi pubblici e il traffico cittadino”.

