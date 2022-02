Sicurezza, Bernardo risponde a Sala “Il Centrodestra è responsabile, non “enfatizza””

A proposito di sicurezza Sala ha detto “Molto spesso la destra enfatizza questi fenomeni per obiettivi elettorali. Non cadiamo in trappole, la gestione della città è una cosa seria”.

Sì è una cosa da prendere sul serio, non abbandonando al destino le zone franche della città e guardando da un’altra parte, non tergiversando quando i cittadini evidenziano i problemi, non minimizzando i fenomeni gravissimi.

Risponde Luca Bernardo, capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino.

“Leggo dispiaciuto le parole del sindaco Sala. Forse ha percepito qualcosa che non abbiamo né pensato né fatto, anzi come forze dell’opposizione c’è stato un incontro cordiale e fattivo con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Forse si riferiva a qualche singolo esponente, ma i presenti erano compatti e fattivi. La nostra è una bella e nuova modalità di far politica fondata sul pragmatismo. Nessuno strumentalizza. Vogliamo solo che a Milano si torni a poter camminare tranquillamente ovunque senza paura di essere scippati, aggrediti o peggio. Quindi ci stiamo tutti adoperando con proposte concrete per rispondere ai milanesi tutti di tutti i quartieri. Quando invito a superare gli steccati ideologici, intendo proprio questo. Un approccio autentico che parta dall’ascolto delle esigenze delle persone. Oggi occorrono scelte forti e chiare, perché Milano diventi simbolo di metropoli vivibile. Che la campagna elettorale sia finita a noi è chiaro, come è altrettanto chiaro riportare la sicurezza a persone e famiglie nella nostra città, cosicché torni ad avere una visione futura e un ruolo sempre più spiccatamente internazionale. Mi sembra che la strada imboccata sia giusta. Ringraziamo ancora il ministro Lamorgese per aver trovato il tempo di confrontarsi anche con noi, il capo della Polizia Lamberto Giannini, il prefetto di Milano Renato Saccone e tutte le Forze dell’Ordine quotidianamente impegnate a proteggerci”.

Anna Ferrari