Monopattini, Comazzi: da cattivo utilizzo danni evidenti. Il Parlamento recepisca proposta Lombardia per tutelare sicurezza di tutti

“A Milano la cattiva gestione dei monopattini ha prodotto danni evidenti: secondo un’analisi dell’Asst Gaetano Pini, infatti, il 14.3% degli incidenti ‘a due ruote’ avviene proprio a causa di questi mezzi. La proposta di legge di Regione Lombardia punta proprio a una maggiore educazione degli utenti, oltre a una serie di norme per tutelare la sicurezza di tutti” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la proposta di legge presentata da Regione Lombardia al Parlamento, allo scopo di modificare l’attuale normativa in tema di monopattini elettrici.

“Nei primi sei mesi del 2021 – prosegue – a Milano ci sono stati ben 280 feriti a seguito di incidenti avvenuti a bordo dei monopattini. Più di un ferito al giorno di media, con un boom di rotture bilaterali del gomito, frattura tipica di chi a bordo del mezzo viene sbalzato in avanti durante l’impatto. Il Parlamento – continua l’azzurro – non perda altro tempo e recepisca le proposte di buonsenso presentate da Regione Lombardia: obbligo di frequenza assicurativa, corso di abilitazione obbligatorio per i minorenni, casco obbligatorio per tutti e marchio CE nei monopattini, a garanzia del fatto che il mezzo è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive Ue. Se vogliamo arginare la piaga degli incidenti e dei decessi – conclude – servono regole certe e norme efficaci, a tutela di tutti gli utenti della strada”.