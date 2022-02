Vento, chiuso punto vaccini covid Trenno: somministrazioni a ospedale Baggio. Chiusi anche i parchi

Il forte vento di ieri mattina che si è scatenato nell’area parcheggio dell’Hub Vaccinale Drive Through di Trenno ha costretto gli operatori sanitari dell’ASST Santi Paolo e Carlo e i militari dell’Esercito a sospendere le attività di vaccinazione e tamponi, specifica l’Asst Santi Paolo e Carlo. Al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini e degli stessi operatori, l’attività vaccinale è stata trasferita presso il Centro Ospedaliero Militare. L’Hub Vaccinale di Trenno resterà chiuso anche oggi per consentire il completo ripristino della struttura dai danni causati dal vento. Nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio, i pazienti prenotati per le vaccinazioni, mantenendo l’orario del loro appuntamento, saranno invitati a recarsi in parte all’Hub Vaccinale Centro Ospedaliero Militare di via Saint Bon 3 e in parte all’Hub Vaccinale di piazza Novelli. L’esecuzione dei tamponi invece sarà suddivisa tra i Drive Through degli Ospedali San Paolo e San Carlo. Mercoledì 9 l’Hub Vaccinale di Trenno riprenderà regolarmente con le esecuzione delle vaccinazioni mentre giovedì 10 saranno ripristinati anche i tamponi. A seguito del forte vento che soffiava con raffiche fino a 90 km/h, a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine, l’amministrazione comunale ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e ha invitato la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. Diverse le segnalazioni e gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile su tutto il territorio per la caduta di alberi e rami. È stato anche raccomandato di evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono stati chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi. Il Centro operativo comunale (Coc) ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845