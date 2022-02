Sileri: “Da metà febbraio via la mascherina all’aperto”

“Da metà febbraio sarà rimosso l’obbligo delle mascherine all’aperto; prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione”. Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenendo a “24Mattino” su Radio24. “Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche – ha assicurato Sileri – grazie soprattutto al fatto che abbiamo l’85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa”.

