Raccolta farmaco. Dall’8 al 14 febbraio anche in 450 farmacie a Milano

Oltre 450 farmacie per supportare il lavoro di quasi 100 realtà benefiche del territorio. Sono i numeri, riferiti a Milano e provincia, dell’edizione 2022 della Giornata di Raccolta del Farmaco che torna nella sua versione estesa – durerà, infatti, una settimana – dall’8 al 14 febbraio, per consentire di aiutare il maggior numero possibile di famiglie. Durante questi 7 giorni, sarà possibile recarsi nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa – l’elenco è consultabile sul sito www.bancofarmaceutico.org – per donare uno o più medicinali da banco. I farmaci raccolti (nel 2021, 52.799 confezioni a Milano e provincia che sono servite per aiutare 101.490 persone) saranno consegnati a oltre 100 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. A livello nazionale, sono 5mila le farmacie aderenti e le donazioni verranno distribuite a 1.800 realtà assistenziali. “I risultati di questa iniziativa – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé –, che collocano Milano ai primi posti per numero di farmaci raccolti, testimoniano, ormai da anni, la grande generosità dei milanesi e la grande organizzazione di un terzo settore che a Milano è molto radicato e presente. Ringraziamo il Banco Farmaceutico per l’impegno profuso, anche in un momento in cui organizzare capillarmente iniziative sul territorio è molto complesso. L’importanza di questa settimana è ancora più evidente quest’anno in cui le conseguenze economiche della pandemia si sono fatte sentire e hanno colpito maggiormente le regioni del nord, costringendo molte famiglie a fare dei tagli sulla spesa dedicata alla salute. Secondo il 9° Rapporto sulla Povertà Sanitaria, la Lombardia è in testa con 992mila residenti che si trovano in una condizione di povertà assoluta che spesso sfocia in povertà sanitaria. Una situazione che richiede di essere affrontata con interventi strutturali per garantire l’accesso alle cure a chi ne ha bisogno e per invertire un trend negativo che interessa anche la ricca Lombardia”.

L’iniziativa mira a combattere la povertà sanitaria, una condizione che con la pandemia si è aggravata: nel 2021 in Italia, le richieste di farmaci alle realtà assistenziali partner dell’iniziativa sono state 597.560, 163.387 in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato, quindi, un incremento del 37,63% delle persone indigenti che hanno chiesto aiuto a 1.790 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per farsi curare. “La speranza per il nostro Paese – spiega Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus – è anche responsabilità di ognuno di noi e si alimenta anche con piccoli gesti di gratuità. Invitiamo chiunque può permetterselo a donare uno o più medicinali per chi ha bisogno. Perché c’è l’esigenza delle persone indigenti, a cui possiamo rispondere in maniera concreta partecipando alla Giornata di raccolta del farmaco. E perché compiere un semplice atto di altruismo come questo, andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti”. “Non cediamo – afferma Giuliano Salvioni, presidente dell’Associazione Banco Farmaceutico Milano onlus – alle pretese e alle incomprensioni che, ad ogni nuova ondata di pandemia, rischiano di prevalere, ma lasciamo spazio alla condivisione dei problemi e alla solidarietà verso chi è colpito; speranza è una parola al presente e, a Milano, 2.000 volontari e 1.500 farmacisti vi aspettano alla Giornata di Raccolta del Farmaco”. (mianews)