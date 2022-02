Temi caldi come l’immigrazione e il clima, ma anche un respiro d’amore: Ma perché il Papa sceglie Fazio?

Fazio e il Papa: un evento, ricco di domande e risposte su argomenti cari ad entrambi con una umanità di partecipazione che per un Pontefice è doverosamente naturale. Ci si può chiedere perché ha scelto Fazio, con un programma che etichetta chi vi partecipa, icona di sinistra, che porta avanti temi con visione unidirezionale, che ospita a volte satire insultanti per alcuni. Non a caso era ospite Saviano che, forse si può dire, insulta chi non è “politicamente corretto”.

Secondo Il Sole 24 ore il Papa ha scelto Fazio per vari motivi “Il rapporto dello stesso Fazio con Papa Francesco nasce dalla vicinanza del conduttore alla comunità «Nuovi orizzonti» fondata da Chiara Amirante. Da quanto apprende l’ANSA, più volte a partire dal settembre 2019, da quando cioè Fazio fu tra le persone che incontrarono Bergoglio nella sua visita riservata proprio alla Comunità a Frosinone, Fazio aveva chiesto a Francesco di partecipare la sua trasmissione. Un programma che ospita spesso l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, e con cui collabora un giornalista vicino al Pontefice, in prima linea sul tema dei migranti, come l’inviato di Avvenire, Nello Scavo.” Le deduzioni sono lasciate al lettore.

Nell’intervista si parla dei migranti, del clima “Il secondo quesito posto è stato sul dramma dei migranti: “C’è un problema di categorizzazione. Il segnale è della cultura dell’indifferenza. Al primo posto, mi spiace dirlo, bisogna porre le guerre. Quanto tempo è che nello Yemen c’è guerra? E da quanto tempo si parla dei bambini dello Yemen? Più di sette anni sicuro. Nell’immaginario universale, quello che conta è la guerra, la vendita delle armi. Pensa che in un anno, senza produrre anni, si potrebbe educare il mondo in maniera gratuita. Le guerre producono bambini che muoiono nel freddo. Ma gli effetti sono la seconda categoria: la prima è la guerra. Guerra ideologica, guerra di potere, guerra commerciale…”.

“La guerra è un controsenso della creazione”, ha sentenziato papa Francesco, rispetto a quello che ritiene essere, purtroppo, il primo interesse dell’umanità. L’ex arcivescovo di Buenos Aires, ponendo più di un accento sulla sofferenza provata dai migranti, ha detto che “quello che si fa” con questi ultimi è “criminale”. Il vescovo di Roma ha anche rimarcato la necessità, da parte delle nazioni, di stabilire limiti all’accoglienza sulla base delle proprie possibilità d’accoglienza.

Ma bisognerebbe – ha aggiunto – che ci si metta d’accordo attraverso le istituzioni sovranazionali. “I migranti vanno accolti – ha continuato – . Un migrante integrato aiuta quel Paese. Il fatto che il Mediterraneo sia il più grande cimitero della storia ci deve far pensare”, ha affermato il primo pontefice sudamericano della storia. Dopo un passaggio sulla necessità di tenere sempre in considerazione il senso del “tatto”, che per il Papa è più importante, pure in relazione al dare l’elemosina, Francesco si è soffermato su un altro dei suoi cardini pastorali: ossia la cosiddetta “ecologia integrale”. “Perché il fiume non scorre più – ha detto, citando una canzone di Roberto Carlos – . La verità è che il fiume non c’è più”. Perché lo “abbiamo” distrutto “noi”. “Buttare la plastica in mare è criminale. Prendersi cura del creato è un’educazione che noi dobbiamo fare”. Fonte Il Giornale.

Ma passando al tema dell’amore, si sente il cuore pastorale di chi ha fede, di chi crede nel libero arbitrio e pronuncia “L’uomo ha diritto di essere perdonato”, ricordando la parabola del Figliol prodigo. E non è solo consolatoria l’affermazione, ma forza, superamento, riconoscimento di eventuali limiti. E poi rende la preghiera un dialogo, un dialogo di fiducia come fa un bimbo con il padre. “Dove c’è amore c’è Dio” diceva Pascal.