Da oggi a Milano 3500 bimbi tornano in classe

Le nuove regole introdotte dal Governo e la loro applicazione, permetteranno in città da oggi di far tornare in classe, dopo mesi di emergenza sanitaria e chiusure a causa della pandemia, circa 3500 bambini, iscritti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Con le nuove regole per positivi e contatti stretti in ambito scolastico ed educativo, saranno infatti oltre 170 le sezioni che riapriranno di cui quasi 140 nella scuola dell’infanzia e le altre fra nidi e sezioni primavera. In alcuni casi – precisa il Comune – potrebbe ancora verificarsi qualche contrazione a causa di assenze di educatrici ed educatori, ma si sta lavorando per minimizzare questi disagi. Le norme introdotte con il nuovo decreto e che hanno permesso agli uffici di riorganizzare i servizi in molti casi riaprendoli, prevedono per i servizi 0-6 anni attività in presenza fino a 4 casi con educatori con ffp2 per 10 giorni e test obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi; da 5 casi in su sospensione delle attività di tutta la sezione per 5 giorni e con quarantena (con tampone finale) per chi non può fare autosorveglianza, sempre per 5 giorni.

