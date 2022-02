Andrea Cangini (FI) e commenti a Salvini che afferma “Il Centrodestra si è dissolto”

La voce del politico Andrea Cangini senatore Forza Italia

Matteo Salvini, fino a ieri autoproclamatosi leader della coalizione di centrodestra e come tale riconosciuto, ora dice che “il centrodestra non è una coalizione” perché “si è sciolto come neve al sole”. Dev’essere stato quando Salvini Matteo ha chiuso l’accordo con Conte, Letta e Meloni per la Belloni al Quirinale. Senza informare Forza Italia, s’intende, e senza riuscire a portare a termine l’operazione.

La voce degli elettori nei commenti

Bruno Cassinari

Vero, aggiungo anche che non si é mai voluto affrontare il problema rilevante riguardante la linea politica della coalizione. È così difficile capire che le posizioni sovraniste (o nazional populiste) sono incompatibili con il Ppe? La stessa proposta del Partito Repubblicano (modello Usa) e quindi senza confini a destra, riprodurrebbe se attuata le stesse divisioni che oggi esistono nel centro destra. Sottolineo anche che il Partito Repubblicano sarebbe esattamente il progetto politico di Giorgia Meloni : unire tutti i conservatori, senza troppe distinzioni (Trump insegna).

Mauro d’Achille

Forza Italia non può avere più nulla a che spartire con quella destra sovranista, con chi guarda a Putin e Orban, con chi non è convintamente europeista.

Si crei un forte centro, sulla strada del PPE, che sia un punto di riferimento per chi voglia rifuggire i populismi, sia grillini che di estrema sinistra.