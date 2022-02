Solo una cinquantina i No Green Pass in protesta alla Darsena

Nuova protesta no Green pass a Milano nella zona della Darsena. Sono meno di 50 le persone che si sono radunate in piazza XXIV Maggio per protestare contro l’obbligo del certificato verde e del vaccino per gli over 50. I manifestanti hanno esposto degli striscioni con le scritte “No Green pass, un popolo autonomo e libero” e “Libertà e chi ci ferma” e scandito il solito slogan “No Green pass”. Nel corso della manifestazione c’è stato uno scambio di battute polemico tra una ragazza che passava davanti al gruppo in protesta e alcuni dei no Green pass.

