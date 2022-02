Riccardo Gatti (Santi Paolo-Carlo): a Milano oltre 4mila in carico ai Servizi Dipendenze

Sono quasi 4mila le persone che, per problemi legati a dipendenze da droga, alcol o gioco d’azzardo, sono in carico ai soli Servizi Dipendenze Pubblici di Milano Città che diventano più di 4.400, considerando tutto il dipartimento interaziendale che comprende anche la ASST Nord Milano oltre alla ASST Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco e GOM di Niguarda. Solo a gennaio 2022 sono arrivati 98 nuovi utenti. Più di 3mila sono affetti da dipendenza dovuta all’uso di sostanze illecite, di cui 1.608 per cocaina, 1.166 per eroina e 596 legati a disturbi alcolici; mentre sono 182 le persone prese in carico per dipendenze da gioco d’azzardo.

I numeri sono stati riferiti da Riccardo Gatti, direttore del dipartimento interaziendale Prestazione Erogate in Area Dipendenze dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, oggi nel corso della commissione consiliare Welfare- Salute del Comune di Milano.

La maggioranza dei nuovi arrivi di gennaio fa parte della fascia d’età 18-24 anni, con una netta prevalenza di persone di sesso maschile. “Una ricerca del 2015 rilevava su un campione di 8.200 residenti in Lombardia che il 13 per cento dichiarava l’uso di una sostanza illecita. Rapportando il dato oggi a Milano significherebbe che più di 178mila persone usano droghe illecite, soprattutto cannabis. E più di 27mila farebbero uso di cocaina e circa la metà metanfetamina”, ha spiegato Gatti. (mianews)