Quarta serata Sanremo: Vince Morandi -Elisa sceglie il miglior brano per la sua voce eccezionale- Pagelle

Senza polemizzare, la narrazione di una lunga serata con pochi lampi di luce.

I direttori d’orchestra compitissimi, il sorriso stampato, la gestualità da podio della Scala sono lì a dimostrare l’importanza della scelta e sprizzano convinzione e grande maestria. E sarà così, ma sdrammatizzare, cedere alla spontaneità darebbe un po’ di leggerezza all’evento, perché la kermesse è paludata, formalmente presentata, nonostante alcune incursioni di Amadeus fuori programma. E l’assenza di Checco Zalone e Fiorello si sente, eccome. L’impegno è palese, ma pochissima improvvisazione con brio. Questa serata con le cover ripercorre, a volte, la musica migliore e, per fortuna, di musica bella il tempo ce n’ha ha offerta. L’eleganza? Sicuramente sono rappresentate le migliori griffes italiane, ma Armani è il preferito senza incertezza. I cantanti? A volte valorizzati da brani celeberrimi (Elisa, Emma, Achille Lauro, Romano) a volte una delusione ( Mahmood, Rettore, Le vibrazioni, per citare alcuni nomi)

Ecco comunque, l’ordine di uscita e le pagelle degli artisti:

Noemi(You make me feel like) A natural woman (Aretha Franklin)

Una prova interpretative di classe e di efficacia: voto 7

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela Nella mia ora di libertà(Fabrizio De André)

Manca il pathos di De Andrè, ma la protesta c’è con un arrangiamento originale: Voto 6

Yuman con Rita Marcotulli My way(Frank Sinatra)

Scordiamoci Sinatra per una versione intimista e suggestiva. Pregevole l’accompagnamento del piano: voto7

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio Live and let die(Paul McCartney) Che delusione.. voto5 Sangiovanni con Fiorella Mannoia A muso duro (Pierangelo Bertoli)

Brano da pippone di sinistra che la voce rauca di Bertoli rendeva sofferta e accettabile: voto 5

Emma con Francesca Michielin Baby one more time (Britney Spears)

Abbinamento efficace. Embè… che dire? di due vocalità affiatate. E il brano acquista in sicurezza . Brave: voto 8

Gianni Morandi con Jovanotti Medley

Embè… che dire? Morandi e Jovanotti dimostrano che la musica non ha tempo. La professionalità, la padronanza della scena e l’interpretazione sono uno show premiato con una standing ovation: voto9

Elisa What a feeling (Irene Cara da Flashdance) La voce…che non fa rimpiangere Irene Cara, anzi, con una estensione, una sicurezza e un’originalità da restare a bocca aperta. Bravissima. Ovazione: voto 9 Achille Lauro con Loredana Bertè Sei bellissima (Loredana Bertè)

Una versione da brividi, fedele all’originale, ma con una tenerezza sottesa, un sospiro. Due professionisti che sanno amalgamarsi ed è un’emozione. Un lungo e convinto applauso: voto 9

Matteo Romano con Malika Ayane Your song (Elton John) Versione raffinata, quasi sospesa con due voci dal fraseggio elegante emozionante. Ovazione: Voto 9 Irama con Gianluca Grignani La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani)

Una versione che fa rimpiangere l’atmosfera di un testo poetico e suggestivo: Voto 6

Ditonellapiaga con Rettore Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Ma la personalità incisiva della Caselli non c’è: Voto 5

Iva Zanicchi Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Una voce inimitabile, intensa, sicura. (82 anni per dire “la mia voce non è cambiata” ) Davvero Brava: voto 9

Ana Mena con Rocco Hunt Medley

Divertente: voto 5

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra Be my baby (The Ronettes) Senza infamia e senza lode: voto 5 Massimo Ranieri con Nek Anna verrà (Pino Daniele)

Il brano di Pino Daniele è suggestivo valorizzato da Ranieri: voto7

Michele Bravi Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Un Battisti interiorizzato, sentito da una voce intensa: voto 6

Mahmood e Blanco Il cielo in una stanza (Gino Paoli) versione intimista e suggestiva: voto 6 Rkomicon Calibro 35 Medley Vasco Rossi

Deludente: voto5

Aka 7even con Arisa Cambiare(Alex Baroni)

Brano ripetuto con efficacia ma niente più: voto 6

Highsnob e Hucon MrRain Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

Enfatizzata e sussurrata, ma Tenco era un’altra cosa: voto6

Dargen D’Amico La bambola (Patty Pravo)

Un tentativo, ma il brano è un’icona com’è: voto 5

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo Io vivrò senza te (Lucio Battisti)

Una prova di potenza, senza sfumature: voto 6

Fabrizio Moro Uomini soli (Pooh) Versione personalissima in linea con il personaggio, forse drammatizzata un po’ troppo, ma la valorizzazione del testo è sicura: voto 7

Tananai con Rosa Chemical A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà)

Decisamente insufficiente: voto 4

*

E Jovanotti con una nota di sensibilità commovente recita

In quest’ora della sera

da questo punto del mondo

Ringraziare desidero il divino

labirinto delle cause e degli effetti

per la diversità delle creature

che compongono questo universo singolare

ringraziare desidero

per l’amore, che ti fa vedere gli altri

come li vede la divinità

per il pane e il sale

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede

per l’arte dell’amicizia

per l’ultima giornata di Socrate

per il linguaggio, che può simulare la sapienza

io ringraziare desidero

per il coraggio e la felicità degli altri

per la patria sentita nei gelsomini

e per lo splendore del fuoco

che nessun umano può guardare

senza uno stupore antico

(Bello Mondo di Mariangela Gualtieri)

Vince la serata: Gianni Morandi

2 Mahmood

3 Elisa