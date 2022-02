Per sparatoria San Siro. Polizia arresta rapper Kappa_2K

La Polizia di Stato ha arrestato, stamani, il rapper KAPPA_24K sospettato di aver partecipato alla sparatoria avvenuta lo scorso 8 gennaio in zona San Siro. Secondo gli inquirenti, il rapper – arrestato con l’accusa di detenzione e porto sulla pubblica via di un’arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico affollato – sarebbe coinvolto nello scontro tra due gruppi rivali. Dopo un primo scontro conclusosi con un pestaggio, KAPPA_24K e i suoi si sono diretti in piazza Monte Falterona per affrontare nuovamente la gang avversaria. La situazione è però subito degenerata e un 51enne pregiudicato ha sparato ad un egiziano di 26 anni colpendolo gravemente al femore, mentre il rapper ha esploso alcuni colpi in aria prima di fuggire con un’arma detenuta illegalmente. Sul posto erano stati rinvenuti dalla Scientifica 7 bossoli di armi di diverso calibro, mentre le successive indagini hanno dimostrato che la sparatoria è nata per contrasti sulla ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap. Il 51enne è già stato arrestato per tentato omicidio, mentre sono in corso perquisizione nella zona di San Siro, a Legnano e Motta Visconti per trovare altre armi e munizioni.

