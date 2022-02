Ospedale Buzzi: un numero solidale per i neonati prematuri

E’ 45580 il numero solidale da utilizzare per sostenere la campagna “Una culla per la vita” e contribuire all’acquisto di due culle incubatrici Babyleo per i bambini prematuri ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Si tratta di speciali apparecchiature in grado di ricreare il più possibile le condizioni presenti nel grembo materno, per offrire la massima protezione ai piccoli prematuri e sottopeso. Sono dotate di un sofisticato sistema di respiratori e monitor e di un sistema audio avanzato che permette di trasmettere al neonato la voce della mamma e di intervenire a livello terapeutico attraverso la musicoterapia. Sono circa 30.000 i prematuri che nascono ogni anno in Italia (circa il 7% del totale): di questi il 10% è gravemente prematuro e sottopeso, un altro 10% deve essere sottoposto a interventi chirurgici che richiedono monitoraggi molto sofisticati e il 20% necessita di un supporto cardiorespiratorio intensivo. Tutti questi neonati per sopravvivere hanno bisogno di tecnologie specifiche e sempre più all’avanguardia: ogni anno l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano si prende cura di circa 500 bambini prematuri. L’appello di Ilaria D’Amico, da tempo vicina all’associazione: “Quando visito il reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale quello che mi colpisce è la forza di questi bambini, di queste vite capaci di esser così caparbiamente attaccate al loro essere arrivate tra noi, tra le braccia dei loro genitori. Facciamo tutti la nostra parte per aiutare questi piccolissimi a diventare grandi”. La campagna è attiva fino al 26 febbraio.

Info: www.ospedaledeibambini.it

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845