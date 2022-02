Sicurezza, opposizioni raccolgono firme per Consiglio Comunale con Lamorgese

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, lunedì 7 febbraio, alle ore 11, sarà in Prefettura a Milano per partecipare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Lo ha comunicato la Prefettura.

“Ho appreso che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese verrà a Milano per presenziare al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di lunedì prossimo. Ritengo che sia un’occasione molto importante per poter parlare dell’emergenza sicurezza a Milano, in maniera propositiva e non strumentale, ed essendo già convocato proprio per lunedì il Consiglio comunale, ho raccolto le firme dei colleghi di opposizione affinché la presidente Buscemi formalizzi l’invito al ministro e al prefetto affinché si riuniscano insieme al Consiglio comunale a Palazzo Marino per ascoltare dall’organo politico di Milano le nostre preoccupazioni, i nostri auspici e le nostre proposte. Nella riunione dei capigruppo di questa sera auspico che ci sia un’ampia condivisione dell’importanza di quest’incontro e che anche i capigruppo di maggioranza ne comprendano l’urgenza”.

Lo ha dichiarato ieri Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.