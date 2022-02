Nasce “Spazio Parentesi”: sostegno a pazienti oncologici e familiari

È stato inaugurato ieri mattina in via Beatrice d’Este lo Spazio Parentesi di Lilt, la prima Academy in Italia destinata a chi ha vissuto l’esperienza di un tumore, dove si può imparare a vivere meglio. Hanno preso parte all’iniziativa il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè. Una sede di 500 mq ristrutturata e resa disponibile da Eso, l’European School of Oncology che collabora al progetto. Le due sale dello Spazio sono intitolate a Umberto Veronesi e Gianni Ravasi, due milanesi non solo ex presidenti di Lilt ma anche padri dell’oncologia di fama internazionale. “Il tumore è stato derubricato a patologia cronica grazie a terapie sempre più mirate. La sopravvivenza è aumentata del 36 per cento in un decennio: 1 italiano su 17 vive con una diagnosi di cancro. Lilt vuole aiutare le persone che hanno una diagnosi a guardare oltre perché salute è sinonimo di benessere”, ha spiegato Marco Alloisio, presidente di Lilt Milano, Monza e Brianza. “La pandemia ha fatto emergere l’urgenza, ancora sottovalutata fino a poco tempo fa, di presidi territoriali più capillari. L’inaugurazione dello spazio Parentesi rappresenta una delle risposte a questo bisogno”, ha commentato l’assessore Bertolè. Il sindaco Giuseppe Sala invece ha detto:” Sono preoccupato del fatto che le malattie oncologiche in particolare siano trascurate in questa fase storica, ovviamente ci sono delle ragioni, la medicina ha dovuto concentrarsi sulla pandemia, però il rischio di una recrudescenza sul fronte oncologico c’è. Dalle malattie oncologiche si esce con una fiducia totale nella medicina ma anche con le proprie risorse personali. Quindi quello che loro stanno facendo è davvero molto importante per la nostra città” (mianews)

