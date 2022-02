Il 6 febbraio questi i punti di raccolta indumenti per i clochard

Domenica 6 febbraio, dalle 9.30 alle 17.30, è stata organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e cittadine. Verranno allestiti dieci punti sul territorio e in questi luoghi chiunque potrà consegnare vestiti, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. Come ogni anno abbiamo bisogno della collaborazione e della solidarietà di tutti i milanesi che in molte occasioni si sono dimostrati davvero generosi nell’aiutare chi non ha una casa. I punti raccolta si troveranno ai seguenti indirizzi: Fondazione Progetto Arca, piazzale Baracca angolo via Enrico Toti; FoodForAll, piazza della Repubblica; Fondazione Progetto Arca, via Sammartini, 106; Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi, piazza Baiamonti; Opera Cardinal Ferrari e Ronda della Carità e della Solidarietà, viale Papiniano angolo piazza Cantore; Comunità di Sant’Egidio, via dei Cinquecento, 7 presso il centro Living Together; Remar Italia, piazza XXIV Maggio; Fondazione CUMSE, piazzale Argentina angolo via Mercadante; Associazione City Angels, via Pollini, 4; Misericordia Milano Sant’Ambrogio, piazza Amendola.

