Aggressioni e furti 3 febbraio

PORTA GENOVA, RUBANO PORTAFOGLI: DUE ARRESTI

– Gli agenti della Questura li hanno visti mentre discutevano animatamente nella piazza della Stazione di Porta Genova e hanno notato che uno dei due gettava a terra una carta PostePay. Da un controllo è emerso che la tessera apparteneva a un 23enne brasiliano derubato del portafogli dai litiganti poco prima all’esterno di un bar. La vittima, accortasi del furto, è riuscita a farsi restituire il portafogli senza accorgersi della mancanza della tessera di prelievo. Ricostruito l’accaduto i poliziotti hanno arrestato i due ladri, un algerino di 22 anni e un libico di 29, entrambi irregolari e con precedenti penali. E’ accaduto ieri alle 10 del mattino.

CITYLIFE, SEDICENNE MINACCIATO CON COLTELLI E RAPINATO DI BERRETTO DA BABY GANG

– In quattro hanno accerchiato un sedicenne in zona CityLife e, minacciandolo con coltelli, gli hanno rubato un berretto. Allertati dalla vittima e ricevuta una descrizione degli aggressori, gli agenti della Questura hanno individuato il gruppo di rapinatori poco lontano in viale Scarampo. Si tratta di una banda composta tutta da minorenni, ora indagati per rapina in concorso: due 17enni, un 16enne e un 13enne, quest’ultimo non punibile per via della giovane età. Il fatto è accaduto ieri alle sei del pomeriggio.

VILLA SAN GIOVANNI, SI FINGE TECNICO DEI TELEFONI E RUBA GIOIELLI A UNA 89ENNE

Con la scusa di di verificare un guasto alla linea del telefono, un finto tecnico è entrato in casa di una 89enne e, dopo aver distratto l’anziana con una scusa, ha rubato gioielli dalla camera da letto. E’ accaduto martedì scorso in zona Villa San Giovanni e a denunciare l’accaduto alla Polizia è stata la stessa vittima.

VIALE PUGLIE, AGGREDISCE TITOLARE SALA SLOT E RUBA 3MILA EURO DALLA CASSA

– Un rapinatore ha colpito con un pugno la titolare di una sala slot ed è poi fuggito dopo aver asportato 3.000 euro dalla cassa. E’ accaduto ieri poco dopo mezzogiorno in via Carabelli, in zona viale Puglie. A riferire l’accaduto agli agenti della Questura è stata la stessa titolare.