Taxiblu: eventi essenziali per la ripresa, importante dare continuità

“In questi giorni in cui Milano ritrova uno dei suoi appuntamenti fieristici (quello del tessile) abbiamo la riprova di quanto gli eventi in presenza siano strategicamente importanti e fondamentali per l’economia cittadina. Questo grazie alla loro capacità di innescare un volano sull’ economia che intreccia diversi comparti compreso quello dei trasporti. Non siamo, per quel che ci riguarda almeno, su numeri pre pandemia e neanche tra i migliori dell’ultimo biennio ma dopo una sorta di stasi del lavoro nel periodo post natalizio forse qualcosa si comincia a muovere. Mancano certo una gran parte di turisti e buyer esteri ma se si riuscirà a dare continuità ad eventi, fiere e si arriverà ad un allentamento delle restrizioni nelle prossime settimane, in concomitanza con una migliore situazione di carattere sanitario, ci potrebbe essere la speranza concreta di ripartire sperando di non doverci più fermare”. Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese.

