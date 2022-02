Seconda serata Sanremo: il mattatore Checco Zalone trionfa

Prima serata quasi 11 milioni di spettatori con uno share del 54,7. Si direbbe un successone, meglio dell’ascolto di una partita di calcio internazionale, ma mi rifiuto di credere che gli italiani siano tutti lì imbambolati da un Festival dichiaratamente di sinistra (Vedi il pugno chiuso di Rappresentante di Lista, il politicamente corretto presente e quello schiaffo alla povertà di chi assiste e di chi opera sul palco). La lezione che provocazioni e polemiche siano il sale della portata è stata ampiamente acquisita.

Omaggio a Monica Vitti: doveroso per un’attrice che seppe essere libera, indipendente, eccezionalmente brava, irripetibile.

Arriva il super ospite più atteso: Checco Zalone (la prima uscita è alle 21.35). Ma chiè Checco ZAlone? Checco Zalone, attore, gigione, poliedrico, ironico: bravo. Unico. Checco Zalone nei panni del virologo Oronzo Carrisi è da incorniciare.

Altra ospite, Laura Pausini. Un amarcord affettuoso per la Lura prima del successo e un annuncio: sarà all’Eurovision con Mika e Alessandro Cattelan…e il brano è suggestivo, d’atmosfera.

LE PAGELLE DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2022 date da Leggo

SANGIOVANNI – 5 “Farfalle” – Già sentita. Sangiovanni che fa Sangiovanni – e dunque con chiaro riferimento alla fascia d’ascolto post-adolescenziale – e che resta nella sua “Malibù zone”. Un brano destinato a diventare tormentone per propulsione ritmica.

GIOVANNI TRUPPI – 8 “Mio padre, tua madre, Lucia” – Collocazione “un alieno al festival”. Buona ispirazione, bel tocco autoriale (che si richiama un po’ agli anni ‘70/‘80), indubbia eleganza vocale. Complessa e raffinata per una storia di radici e legami familiari.

LE VIBRAZIONI – 6.5 “Tantissimo” – Sono l’unica band in concorso, unici alfieri di un rock con inserti pop (genere in cui Sarcina e compagni sono esperti). La canzone ha mordente così come la performance. Tanto di cappello, chitarre e batteria (con omaggio a Stefano D’Orazio).

EMMA – 8 “Ogni volta è così” – Un pezzo cucito su misura per la sua grinta e la sua voce che le fa sperimentare nuove timbriche e nuova espressività

MATTEO ROMANO – 5 “Virale” – brano con una serie di vocalizzi a metà strada tra l’urban e l’etnico. Lui svolge bene il compito ma ci vorrebbe un grammo in più di fermezza.

IVA ZANICCHI –Dissento dal voto attribuito dal quotidiano. Voto 8 per gli 82 anni che hanno conservato una voce personalissima, per la presenza sicura e per un fascino che non è circoscritto da un arrangiamento forse un po’ d’altri tempi

DITONELLAPIAGA CON RETTORE – 7 “Chimica” – Luci rosse su pentagramma erotico per due generazioni d’artiste in simbiosi.

ELISA – 7,5 “O forse sei tu” – Un classico moderno. Con una ventata nostalgica, quasi una sospensione dei sentimenti e della musica, tra ieri e oggi. Bella performance.

FABRIZIO MORO – 6,5 – “Sei tu”. Ballatona romantica ma che non lo fa abdicare alla sua intensità espressiva. Efficace.

TANANAI – 6 “Sesso Occasionale” – Un invito a non perdersi nell’eros mordi e fuggi. Un po’ pop di quello buono, un po’ urban, scrittura schietta. Terreno fertile su cui seminare ancora.

IRAMA – 6 “Ovunque sarai” – Ballad che vira su un romanticismo evocativo e mette da parte il suo pop grintoso ed elettrico. L’impegno vocale è notevole ma sovradimensionato rispetto alla scrittura del brano.

AKA 7EVEN – 7 – “Perfetta così” – Lui rassicura la sua “baby” che è perfetta così com’è. Accattivante sul profilo musicale perché si regge su una ritmica ben serrata. Lui si diverte. Si vede. E piacerà.

La classifica della seconda serata è stata stilata, in base alle esibizioni dei cantanti in gara, dalla sala stampa e vede come protagonisti soltanto i 13 cantanti che si sono esibiti durante la seconda serata.

Elisa

Emma Marrone

Ditonellapiaga e Donatalle Rettore

Irama

Fabrizio Moro

Giovanni Truppi

Sangiovanni

Matteo Romano

Highsnog % Hu

Iva Zanicchi

Aka 7even

Le vibrazioni

Tananai

Un podio meritatissimo tutto al femminile