Riaperto lo storico mercato coperto di piazzale Lagosta

Ha cambiato il nome in Mercato Isola ma ha mantenuto la sua identità di mercato rionale. Dopo i lavori di riqualificazione durati circa due anni che hanno ammodernato la costruzione originaria senza alterarne la struttura, ha riaperto lo storico mercato coperto Zara di piazzale Lagosta, nato nel 1946 per servire i cittadini del quartiere Isola.

È un mercato nuovo per gli arredi, le luci, i dehors con le vetrate apribili, gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e la connessione Wi-Fi®; ognuna delle dieci botteghe avrà una cucina propria. Chi andrà al mercato potrà comperare carni, salumi, formaggi, pasta, pesce, dolci e tanto altro ma potrà anche farseli cucinare e consumarli all’interno. Una formula nuova, già sperimentata con successo in altri mercati coperti della città che rappresenta l’evoluzione di questi luoghi da punti vendita in spazi di socialità da vivere tutto il giorno. Una scelta confermata anche negli orari di apertura: dalle 9 alle 24, tutti giorni della settimana.

E’ il primo mercato plastic-free della città: tutte le attività di somministrazione ospitate all’interno dello spazio non faranno uso di plastica monouso. Il mercato, inoltre, ospiterà una scuola di cucina, diffonderà saperi e pratiche su tematiche di educazione alimentare e promuoverà le attività e le iniziative del quartiere.

Trattandosi di immobile sottoposto alla tutela dei Beni culturali, tutti gli interventi architettonici sull’esterno e sugli interni dell’edificio hanno seguito le indicazioni della Sovrintendenza. Si tratta di un luogo che riprende le caratteristiche tipiche dei mercati rionali coperti, con i banconi che espongono e vendono i generi alimentari più richiesti, ma rinnovato ed ampliato grazie alla possibilità di consumare sul posto ed intrattenersi sotto le vetrate negli spazi comuni.