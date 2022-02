Altra priorità di Sala: incassare 60 milioni in Galleria, mentre a San Siro si spara con una mitraglietta

Sala vola alto, è o non è un manager? Non solo gestire i fondi Pnrr ma ricavare il massimo, che poi, a detta sua, tanto lui è “capace” di utilizzare i guadagni. E quindi raggiungere 60 milioni dagli affitti dei locali in galleria. Eppure il primo febbraio San Siro è stato teatro di inseguimenti e sparatorie che non si erano mai viste. La cronaca:

“Il guidatore della vettura ha premuto il pedale dell’acceleratore rischiando d’investire un poliziotto che, stando alla cronaca, avrebbe in risposta aperto il fuoco sparando due colpi d’avvertimento in aria. Durante l’inseguimento, durato circa dieci minuti, dalla Bmw, in via Paravia, i fuggitivi hanno gettato una mitragliatrice Uzi carica.

Poco dopo, in piazzale Zavattari, gli uomini si sono arresi alla polizia. La loro posizione, al vaglio nella notte, presumibilmente li porterà a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi abusivo, ma gli investigatori stanno soprattutto cercando di capire se stessero preparandosi a compiere una rapina. Sarebbero già noti alle forze dell’ordine. E ieri i primi interrogatori” Invocare quasi ogni giorno la Lamorgese diventa un po’ come il ritornello “Dove sta Zazà?”

Ma tornando ai famosi bandi d’asta, si pensava che fossero fatti perfettamente, ma così non è stato ed ora siamo alla conclusione o quasi, dopo gli ultimi 3. Cifre da capogiro, senza pietà per chi ha dovuto rinunciare dopo anni per cifre troppo alte. E l’uomo comune sta a bocca aperta per tutta l’operazione, sì, anche questa speculativa.

Ironica osservazione del Corriere “Oggi in Galleria non c’è allegria. Il personale è ridotto all’osso. Lo struscio che rendeva il passaggio uno slalom tra le persone è un ricordo del passato. Siamo lontani mille miglia dalla «Rissa in Galleria» di Boccioni dove una folla di persone si accalca di fronte alla buvette dell’attuale Camparino. Oggi, l’unico che tira un sospiro di sollievo è il Toro dell’Ottagono.”