Militari sul trasporto pubblico: firmato il protocollo tra il Comune di Milano e le Forze Armate

Dopo le irrisioni del Sindaco, il ricorso ai militari è stato necessario: troppe le aggressioni anche gravi a dipendenti ATM, troppi i borseggi, troppa insicurezza. – Militari per coadiuvare la sicurezza sul trasporto pubblico di Milano. È stato sottoscritto dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi, dal Generale di brigata dell’Esercito Alfonso Miro, comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, e dal colonnello A.A. Luca Vitali, delegato del Comandante del Presidio Militare, il protocollo tra il Comune di Milano e le Forze Armate che consentirà ai militari in divisa di viaggiare sulla rete del trasporto pubblico cittadino per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme. L’obiettivo del protocollo è implementare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale e nelle stazioni della metropolitana e in tal senso la presenza di militari di Esercito, Marina e Aeronautica costituisce un efficace presidio. I militari potranno fornire anche, in caso di necessità, l’assistenza al personale di bordo su accertamenti di identità o per interventi di ripristino dell’ordine pubblico. Con questo protocollo prosegue per il 2022 la sperimentazione di tre mesi avviata nel 2021, che consente la circolazione a titolo gratuito, agli Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa in divisa appartenenti ai Corpi delle Forze Armate (Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare) sulla rete di trasporto pubblico milanese.

