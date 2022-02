La Milano sinistra in una foto

Marciapiede devastato e pista ciclabile immacolata. La foto ci arriva da Franco Vassallo, sempre attento osservatore del Municipio in cui è stato eletto, che commenta così:

“In viale Forze Armate mi ha colpito molto la situazione che vedete in foto. Il marciapiede è collassato, invaso dall’erba e disuguale. La pista ciclabile è perfetta. Questo riassume tutto ciò che Sala è davvero: totalmente disinteressato ad anziani e disabili, ma totalmente concentrato sui ciclisti. Ciclisti che si pensa di proteggere da ogni pericoloso con una striscia di vernice. Mentre a chi ha problemi di deambulazione viene riservato un pericoloso percorso ad ostacoli per vivere la città.

Per non parlare di quando piove: quell’avvallamento significa bagnarsi, rischiare di scivolare e rendere le sedie a rotelle difficilissime da maneggiare. Ovviamente è così dovunque e fa tutto parte di un solo quadro. Quello che vuole Milano divisa in cittadini di serie A e B. A seconda di dove vivi, di quanto sei in forma, di quanto giovane sei il Comune si interesserà di te. Agli anziani è riservata la città prigione: limite di quindici minuti di spostamenti. Poi diventa impossibile farlo.

Una città carcere per i più deboli, che impedisce gli ausili alla locomozione. Questa è la Milano che viviamo oggi. Ma non ci arrendiamo. Non esistono condanne a vita in politica. Un giorno ci sveglieremo e capiremo che è stato solo un incubo. Ed il segno che quel giorno sarà giunto sarà questo marciapiedi sistemato.”