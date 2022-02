Al Parco delle Cave un respiro di Libertà e di poesia

Per evadere dall’oppressione del momento, un respiro di libertà e di Bellezza, alle porte di Milano per ricreare un soffio di poesia e di magia.

Silvana Schenetti

Io non so dove i gabbiani abbiano il nido…(V.C) ma so che stamattina gridavano, scherzavano, volavano nel blu della Cava Cabassi

Ros Cossettini

Ci sono sempre delle “finestre” per ammirare il mondo

Gianni Bianchi

Sua Maestà il Cigno, in “trasferta” nell’Area Umida, attorniato dalle “damigelle”…

Mario La Fortezza

Crepuscolo al Parco delle cave