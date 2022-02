Cagnolati (FI): Mascherine covid nelle Scuole Primarie di Milano

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati scrive al sindaco Sala per sottoporgli una richiesta che proviene direttamente dai bambini delle scuole primarie di Milano

“Inoltro una letterina che allego destinata al Sindaco Sala ricevuta da un ragazzino, studente di una scuola primaria di Milano (in questo caso Casati ma la cosa si ripete e ricevo segnalazioni anche da altri plessi) classe prima elementare in merito alle mascherine che vengono periodicamente distribuite alle scuole primarie del comune di Milano (allego foto).

Queste mascherine come da foto allegata risultano essere molto scomode e pensate per gli ADULTI non per bambini che le devono indossare per 8 ore di seguito

Sono consapevole che il Comune ne avrà ordinate in grandi quantità ma sarebbe meglio destinarle ad altri e ordinarle per le primarie di un tipo adatte a bambini di quell’età

Grazie per il riscontro, nel quale confido molto

.