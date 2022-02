A Milano, anche le escort chiedono il Green pass

Anche le escort chiedono il Green pass. “Controcorrente” ha incontrato molte ragazze che, prima dell’incontro con un cliente, richiedono la certificazione verde. “Si tratta di un qualcosa che serve a preservare la salute di tutti, no?”, spiega una delle ragazze durante un primo contatto telefonico con l’inviato del programma di Rete 4. C’è anche qualcuna che si è organizzata con tanto di segretaria: “Ho pensato in maniera imprenditoriale – spiega un’altra escort – lei fissa gli appuntamenti e risponde al telefono quando non posso, poi misura la temperatura ai clienti, li fa igienizzare e chiede loro il Green pass. Ora vorrei riuscire anche a scansionare i codici Qr“. Ma non tutte la pensano allo stesso modo: “Chi sono io per controllare il Green pass? – dice l’ultima – Se avessi voluto controllarli avrei dovuto fare un altro lavoro“.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845