Furti e soprusi ai clochard che osano pernottare nei dormitori

Luca Bonomi riporta una testimonianza da brividi "Ti portano via tutto mentre dormi, e per farlo ti tagliano pure i vestiti col rasoio"

Inutile spiegare uno de soprusi subiti dai clochard nei dormitori. Scrive Bonomi “Nostra foto 2013, con Pisapia, i senzatetto cominciavano a occupare i ponti della Stazione Centrale, addirittura con le tende. Situazione mai risolta, e lo abbiamo visto anche recentemente. E abbiamo una idea precisa, i clochard irriducibili, CE LO HANNO CONFERMATO, non si fidano affatto a dormire in luoghi comuni senza protezione.

La “condivisione” è un’altra delle favole idiote di Granelli & C. Ma il Comune DI AMEBE ideologizzate non ci arriva a capirlo, che se vuole davvero dargli un’alternativa che sia accolta deve assegnargli pochi metri quadri, ma in stanzette DIVISE E CON CHIAVE, la cui occupazione sia consentita solo di notte. Altrimenti, cercare di persuaderli a mettersi nei dormitori alla mercé dei delinquenti, è assolutamente inutile. Non ci vanno, e hanno i loro motivi.

Cito una testimonianza “Ti portano via tutto mentre dormi, e per farlo ti tagliano pure i vestiti col rasoio”

Quanti anni sono necessari al buon Sala per capire che occorrono i controlli?