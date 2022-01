COMISO: Ennesima aggressione nella stazione di Porta Venezia MM1

La Fermata di Porta Venezia MM1 è diventata tra le stazioni centrali della citta di Milano più degradate e pericolose. Continue sono le aggressioni che il personale di stazione denuncia e subisce. La stazione e diventata ingestibile e si verificano continui episodi di violenza gratuita a danno degli operatori di stazione e degli utenti, il corridoio di collegamento e un lugubre sotterraneo che nei periodi invernali si trasforma in un punto di ritrovo per numerosi ubriachi e delinquenti che, per liberarsi delle cospicue quantità di alcool ingurgitate, urinano in pieno giorno anche in presenza dei passeggeri che transitano con i bambini. Gli anni passano ma quel corridoio fatiscente resta ignorato dall’amministrazione comunale e dalla nostra azienda. Chiunque lo percorra non può non tapparsi il naso per i pungenti miasmi di urina che l0 pervadono.

Ieri sera alle 23.46 l’ennesimo ATTO AGGRESSIVO, l’operatore in servizio presso la stazione di Porta Venezia Oberdan è stato aggredito mentre si dirigeva in banchina per recarsi al bagno da un gruppo di ragazzi tra i 20 ed i 25 anni, che scesi dal treno senza alcun motivo hanno accerchiato, spintonato e infine colpito alla testa il collega. Invece il giorno prima, intorno alle 16.20 circa, un soggetto extracomunitario in evidente stato alterato, ha preso a calci e a pugni e a sputi la cabina dell’operatore di stazione e aggredito i due colleghi in servizio presso il mezzanino di Venezia Oberdan, infine trattenuto e portato al commissariato dalla polizia di stato.

Come delegati Orsa quasi giornalmente, facciamo i conti con colleghi che denunciano offese, minacce, spintoni da parte dei colleghi, sino alle aggressioni vere e proprie come riportano le agenzie di stampa. Ormai alcune stazione sono diventate pericolose per il personale che quotidianamente presta servizio e ha paura; ormai i mezzi pubblici, i capolinea, le stazioni Metropolitane sono diventati luoghi di violenza gratuita, di rabbia incontrollata da sfogare su chi lavora. All’Azienda chiediamo di finanziare la copertura fissa del turno del Mezzanino impresidiato e di intervenire su proprietà e istituzioni per un maggior presidio con uomini sul territorio.

(Comitato Iscritti Orsa- Gruppo ATM)