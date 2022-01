Carenza insegnanti di sostegno, Assessore Locatelli: governo intervenga il prima possibile, il diritto allo studio è per tutti

“La carenza di insegnanti di sostegno per gli alunni e gli studenti con disabilità nelle scuole primarie e secondarie è un problema nazionale. Regione Lombardia sta dedicando tutta l’attenzione che questo serio problema merita e ci tengo a esprimere la mia particolare solidarietà e ad assicurare il mio sostegno a tutte le famiglie interessate e preoccupate da questa emergenza”. Lo dichiara Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.

“È necessario – continua l’assessore – che il Governo si impegni a sbloccare il prima possibile questa situazione per garantire a tutti partita di accesso all’apprendimento, soprattutto dopo un periodo difficile come quello attuale”. “Nelle prossime settimane – conclude l’assessore Locatelli – porterò la problematica all’attenzione della Commissione Politiche sociali regionali: l’obiettivo è quello di sollecitare il Governo centrale affinché vengano garantiti il diritto allo studio e l’inclusione scolastica a tutti i nostri giovani, dando in tempi rapidi risposte concrete alle tante famiglie di bambini e ragazzi con disabilità, giustamente preoccupate per il protrarsi e il cronicizzarsi di una situazione che li colpisce direttamente”. (LNews)