27 gennaio: ancora furti in città

Porta Venezia: Un 25enne marocchino, irregolare e con precedenti penali, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Durante un pattugliamento, la Polizia lo ha sorpreso alle 4 di notte in piazza Francesca Romana, zona Porta Venezia, mentre cercava di forzare le catene di alcune bici. Un complice, ancora non identificato, è invece riuscito a scappare.

Zona Comasina Truffa Anziano – Un 86enne è stato vittima di truffa. L’uomo è stato raggirato da due finti tecnici del gas a cui ha consegnato diversi monili che aveva in casa. Resta ancora da stimare il valore degli oggetti.

Buenos Aires: Si è avvicinato a una 39enne ferma al semaforo che attendeva di attraversare corso Buenos Aires e le ha rubato il telefono dalla borsa. La vittima se ne è accorta subito a causa dell’assenza del segnale bluetooth e, dopo aver attivato il sistema di localizzazione GPS, è riuscita così a rintracciare il suo cellulare in via Scarlatti e a dare l’allarme. La Polizia ha quindi individuato l’autore del furto: si tratta di un senegalese di 37 anni regolare e con precedenti penali. Addosso all’uomo sono stati trovati altri due cellulari su uno dei quali pendeva una denuncia di smarrimento e 800 euro in contanti. Il fatto è accaduto ieri e il 37enne è stato arrestato per furto e ricettazione.

Corvetto: Lo hanno colto in flagrante mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta dopo aver rotto il lunotto posteriore con un martelletto frangivetro. La Polizia ha quindi arrestato per tentato furto aggravato un rumeno di 23 anni con precedenti penali, all’una di notte in via Cortina d’Ampezzo, zona Corvetto.

Via Padova: Gli agenti della Questura hanno arrestato ieri in zona via Padova un egiziano di 32 anni e un palestinese di 35, entrambi irregolari e con precedenti penali, per detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti li hanno fermati per un controllo intorno alle 11.30 in via Arquà e addosso gli hanno trovato una modesta quantità di hashish. Nel corso della perquisizione nella loro abitazione sempre in via Arquà, sono stati rinvenuti 18 grammi di marijuana, 14 di hashish, 83 pastiglie da 300 mg di un farmaco anfetaminico, 300 euro in contanti e una ricetta medica intestata a nome di un sudanese non coinvolto nel giro di spaccio.

(fonte mianews)