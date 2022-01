Nuovo intervento di Sala per sgomberare il tunnel della “vergogna”

Un novo intervento nel tunnel della vergogna. Sala ripete le sue gesta di moralizzatore, non sopporta che, dopo Capodanno, si sia scoperchiato tragicamente il degrado umano e ambientale della città e con la forza di un comando che, pare, non sia anche una presa di coscienza dell’esistenza di tanta povertà, insiste con lo sgombero. Perché i clochard in quel tunnel erano ritornati e ieri mattina …

“L’intervento dei vigili urbani è stato preceduto verso le 9 dalla visita di servizi sociali e mediatori culturali, che hanno proposto al popolo delle gallerie sistemazioni alternative: ricevendo quasi sempre un rifiuto. Così alle 10 sono scattati gli interventi della polizia locale, supportata dalla Protezione civile, dall’Amsa – l’azienda delle nettezza urbana – e da alcune pattuglie della polizia di Stato. Ai migranti veniva consegnato un improbabile bigliettino plurilingue in cui si garantiva che avrebbero potuto recuperare i loro effetti personali in un deposito di via Barzaghi, nell’estrema periferia cittadina. Particolarmente problematico è risultato lo sgombero del tunnel all’altezza di via Lumiere, dove i vigili hanno incontrato la resistenza e le proteste di una colonia di nordafricani e hanno dovuto chiedere l’intervento della Volante.” Ma non è solo un fatto di cronaca.

Anna Ferrari