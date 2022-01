Gli sfollati del grattacielo in fiamme hanno trovato casa

Aspetta e spera, si diceva una volta. E gli sfollati dal grattacielo in fiamme hanno atteso e sperato 5 mesi una soluzione per tutti da questa amministrazione parolaia e insensibile.

A distanza di cinque mesi infatti, molte delle famiglie del grattacielo di via Antonini non hanno ancora trovato una sistemazione stabile. Tra queste 40 sono state anche escluse dagli alloggi messi a disposizione del Comune, in quanto non rientravano in alcuni parametri.

E la Regione offre gli alloggi

Il 26 gennaio i funzionari del Pirellone hanno mostrato alle 40 famiglie alcuni appartamenti. Questi verranno concessi a prezzo calmierato. L’accordo è stato raggiunto dopo un incontro della Regione con i rappresentanti della Torre dei Moro. Grazie ad un provvedimento ad hoc riservato alle famiglie che si trovano in particolari situazioni gli inquilini del grattacielo potranno accedere ad un prezzo contenuto alle nuove abitazioni.