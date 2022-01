Degrado Loggia dei Mercanti: contro l’amministrazione l’allarme dell’ANPI e di De Corato

“La Loggia dei Mercanti ricorda il contributo dei combattenti per la libertà e per la Resistenza italiana contro il nazifascismo. Recentemente l’Anpi ha donato al Comune di Milano un’istallazione preziosa sul progetto dell’Architetto Cini Boeri, che è già stata vandalizzata. Abbiamo chiesto al Comune il potenziamento dell’illuminazione, come contrasto al degrado, la pulizia del luogo, l’installazione di telecamere di video sorveglianza e una pattuglia della Polizia Locale. Ci sono anche problemi di sicurezza con bande che si radunano sul luogo poco illuminato, lo vandalizzano e rissano tra loro. Questo luogo è importante non solo come monumento alla Resistenza italiana contro il nazifascismo, ricordo che Milano è medaglia d’oro ma è anche l’angolo medievale più intatto della città e dovrebbe essere tenuto dal Comune sul palmo della mano, ma questo purtroppo non avviene”. Così Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi, a margine della cerimonia all’ex Albergo Regina, torna a chiedere interventi per preservare la Loggia dei Mercanti dopo le polemiche dei mesi scorsi e le situazioni di degrado.

“Ormai i milanesi lo sanno a memoria come una filastrocca: il Comune assumerà 500 vigili. Ma le assunzioni verranno completate a novembre 2023, come lo stesso sindaco ha precisato recentemente. Dunque, in attesa di tale ‘rinforzo’, cosa pensa di fare l’assessore comunale alla sicurezza, Granelli, riguardo alla odierna denuncia, che si somma a quelle già fatte in passato, da ANPI sulla situazione ‘critica e gravissima’ in cui si trova la Loggia dei Mercanti? Il luogo è stato riqualificato tramite un progetto per la memoria donato al Comune dall’ANPI – Comitato provinciale di Milano e ideato da Cini Boeri. Dopo l’inaugurazione della riqualificazione dello scorso maggio, il Comune ha abbandonato la Loggia al degrado con persone che utilizzano il monumento come tavolo da pranzo o addirittura come rifugio per accamparsi. E persino ANPI punta il dito contro il Comune per la situazione incresciosa in cui si trova la Loggia. A giugno 2021 Sala alzava le mani ammettendo che erano troppi i luoghi da controllare a Milano, lavandosene quindi le mani. Addirittura, un suo assessore, Filippo Del Corno, aveva condannato l’utilizzo di forze dell’ordine e militari, proponendo come soluzione ‘mediatori culturali’. A distanza di sette mesi possiamo dire che nulla è stato fatto. Probabilmente la situazione si è dimostrata ingestibile anche per i mediatori che se la sono data a gambe. Come avevo suggerito già lo scorso maggio, poco dopo l’inaugurazione, Granelli chieda presidi dinamici di forze dell’ordine e militari, già presenti in Duomo, che controllino l’area affinché ne venga ripristinato il giusto decoro. Posto in essere che i vigili arriveranno forse nel 2023, che i rinforzi delle forze dell’ordine non arriveranno mai, per il Comune è davvero così difficile mettere due luci e due telecamere per impedire che l’installazione venga vandalizzata come chiede ANPI?”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, in merito alla denuncia di ANPI riguardo la situazione di degrado della Loggia dei Mercanti.