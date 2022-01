Terezin: disegni e poesie dei piccoli prigionieri in una mostra per non dimenticare (video)

Emozioni, dolore, rassegnazione nei disegni e poesie di bambini che testimoniano l’orrore della Shoah: per non dimenticare, perché non si ripeta quella mostruosa persecuzione di metà Novecento. È la mostra “I disegni dei bambini di Terezín” che, nella Settimana della Memoria, è stata inaugurata all’aeroporto di Milano Linate, voluta da SEA in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah.

La mostra, una selezione della raccolta dei 4.387 disegni e 66 poesie dei bambini ebrei deportati nel ghetto di Terezín, conservata presso il Museo Ebraico di Praga, è allestita al piano partenze vicino alla porta 4 e la stessa selezione verrà proposta all’aeroporto di Milano Malpensa il Giorno della Memoria, 27 gennaio, attraverso il circuito digitale IGP Decaux del Terminal 1.

Terezin un luogo che uccide la speranza, che non sa dilatarsi nel futuro, che, nella semplicità di un bimbo è una gabbia senza vita. Per ricordare l’aberrante abisso dei comportamenti umani.

L’ultima, proprio l’ultima,

di un giallo così intenso, così

assolutamente giallo,

come una lacrima di sole quando cade

sopra una roccia bianca

così gialla, così gialla!

l’ultima,

volava in alto leggera,

aleggiava sicura

per baciare il suo ultimo mondo.

Tra qualche giorno

sarà già la mia settima settimana

di ghetto:

i miei mi hanno ritrovato qui

e qui mi chiamano i fiori di ruta

e il bianco candeliere di castagno

nel cortile.

Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.

Quella dell’altra volta fu l’ultima:

le farfalle non vivono nel ghetto.

“La farfalla” Pavel Friedman (1921 – 1944)