Rimozione veicoli abbandonati: accordo operativo tra Polizia Locale, MM e Aler

I veicoli abbandonati saranno rimossi dai cortili e dalle aree di edilizia popolare di proprietà del Comune e di Aler. Grazie a un protocollo firmato tra Comune di Milano e Aler e un accordo operativo con MM Spa – -, sarà possibile procedere alle rimozioni di veicoli abbandonati, purtroppo spesso presenti negli edifici popolari, sia di proprietà dell’ente regionale sia in quelli comunali gestiti da MM. In via sperimentale già nelle scorse settimane sono stati attivati dei servizi di rimozione. La Polizia locale è intervenuta per esempio in via Bolla in edifici Aler, dove sabato scorso sono state rimosse due carcasse di veicoli incendiati, ultima tappa di una serie di attività che ha premesso di sgomberare in totale 18 veicoli, sette abbandonati, quattro di proprietà, quattro oggetto di sequestro per violazioni al Codice della strada e un’auto oggetto di furto e restituita al legittimo proprietario. Operazione di rimozione ieri anche in corso Garibaldi 111 dove dal cortile delle case comunali di gestione MM sono stati rimosse due auto e una moto abbandonate. All’interno degli immobili MM, grazie alla sperimentazione dell’accordo, sono stati già rimossi 14 veicoli. Ora con la firma del Protocollo e dell’accordo operativo, l’attività di controllo e rimozione entrerà a regime dando maggior decoro e sicurezza ai quartieri popolari di Milano. In seguito alla segnalazione dei gestori delle case, MM e Aler, la Polizia locale farà i necessari accertamenti sui veicoli, individuerà eventuali proprietari affinché il gestore li inviti a provvedere alla rottamazione del veicolo. In caso di non adempimento in 30 giorni, la Polizia locale provvede a far ritirare immediatamente il veicolo informando il proprietario che avrà 60 giorni di tempo per recuperarlo prima che venga demolito, sobbarcandosi i costi del recupero. In caso di inadempimento verrà comminata la sanzione al proprietario e il veicolo diventerà di proprietà del demolitore. Il servizio di rimozione per i quartieri MM di proprietà del Comune verrà effettuato a cura della società che ha in concessione le rimozioni per i veicoli abbandonati sulle aree stradali o del Comune, Aler provvederà a fare altrettanto con un proprio incaricato.

