Ex Cobianchi e vetrina in Galleria in concessione a Chanel per 18 anni

Mille metri quadrati degli spazi dell’ex Albergo Diurno Cobianchi e un’altra vetrina in Galleria Vittorio Emanuele II, per un totale di 1351 mq, andranno in concessione a Chanel Srl, in cambio di un corrispettivo annuo iniziale di 1,3 mln e un investimento di 1,8 mln per la realizzazione del progetto d’uso degli spazi. Il contratto, approvato con una determina dirigenziale di Palazzo Marino, stabilisce che la concessione dei tre immobili avrà durata 18 anni. Dal 2008 la società Chanel srl utilizza gli spazi nell’immobile di proprietà comunale di via Ugo Foscolo 3 (vetrina in Galleria Vittorio Emanuele II). Oltre a chiedere il rinnovo del contratto per questi spazi (scaduto a giugno 2020), la società aveva presentato una manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione di un’ulteriore unità immobiliare in via Foscolo 3 (oltre quella già utilizzata,) e degli spazi Ex Albergo Diurno Cobianchi, oggi inutilizzato, posto al piano interrato di Piazza Duomo19/a, “per la creazione di uno spazio polifunzionale e centro espositivo, di vendita di prodotti e servizi di trattamenti di bellezza, oltre a attività espositiva/museale”, spiega il contratto. “Nella proposta la società Chanel”, spiega ancora la determina, “ha previsto la realizzazione di ingenti opere di riqualificazione del patrimonio comunale ed in particolare, per quanto concerne la riapertura al pubblico degli spazi ex-Cobianchi, opere di riqualificazione edilizia ed impiantistica, oltre a quelle necessarie per il recupero e la conservazione dell’arredo storico vincolato presente negli spazi, comprensive di interventi di adeguamento degli impianti tecnologici, con l’installazione di sofisticata impiantistica speciale di ultima generazione, in aggiunta al miglioramento delle condizioni di accessibilità alla e della struttura, per il tramite di impianto elevatore dedicato e di opere interne”. La gara per l’ex albergo diurno Cobianchi era stata pubblicata lo scorso aprile. Era infatti pervenuta all’Amministrazione comunale la proposta di valorizzazione da parte della società Chanel sulla base della quale è stata poi aperta la ricerca di altri potenziali privati interessati. Ad esito del bando, lo spazio è stato assegnato provvisoriamente alla migliore offerta economica pervenuta (1,3 milioni di euro all’anno da parte di Damiani). Come previsto in questi casi, il titolare della proposta iniziale può esercitare il diritto di prelazione, ottenendo la locazione dello spazio al maggior canone offerto dai partecipanti alla gara. Il primo settembre scorso Chanel ha formalizzato l’intenzione di ottenere l’aggiudicazione del Cobianchi.



