Castello Sforzesco: in Mostra le prime edizioni a stampa della Divina Commedia

L’allestimento in Sala del Tesoro racconta la tradizione manoscritta e a stampa della Commedia dantesca

E’ stata inaugurata “1472. L’arte tipografica incontra la Commedia”, una piccola ma preziosa mostra allestita nella Sala del Tesoro al Castello Sforzesco e dedicata alle prime edizioni a stampa della Divina Commedia che resterà aperta al pubblico dal 28 gennaio al 30 aprile. La civica Biblioteca Trivulziana conserva l’intera produzione quattrocentesca a stampa della “Divina Commedia”: dalla prima edizione licenziata a Foligno l’11 aprile 1472 all’edizione veneziana dell’11 ottobre 1497; vanta anche il rarissimo incunabolo stampato a Napoli da Francesco del Tuppo nel 1478, di cui sono noti nel mondo solo tre esemplari. L’eccezionale raccolta è frutto dell’impegno secolare dei dotti collezionisti della famiglia Trivulzio, di cui la Biblioteca è l’erede. La mostra racconta aspetti relativi alla tradizione manoscritta e a stampa della Commedia dantesca che sono solitamente appannaggio esclusivo degli studiosi. Nel percorso espositivo si richiama l’attenzione su alcuni dettagli materiali degli esemplari in mostra e sulle scelte adottate per le singole edizioni dai tipografi-editori in tema di impaginazione e di modello testuale, in un racconto che intende evocare per rapidi cenni la ricchezza della pratica tipografica e del mercato editoriale nell’Italia della seconda metà del Quattrocento, a pochi anni dall’invenzione della stampa a caratteri mobili. Gli apparati didascalici, in italiano e inglese, comprendono anche una spiegazione dei termini specialistici ricorrenti e sono accompagnati da alcuni spunti di riflessione rivolti ai più giovani, perché il tema della stampa antica della Commedia di Dante diventi anche per loro occasione di conoscenza della tradizione e di educazione all’apprezzamento degli originali. Una scenografia originale allestita in Sala del Tesoro ‘teatralizza’ l’inizio delle tre cantiche della Commedia utilizzando le tavole di due tra le principali edizioni illustrate dell’opera pubblicate nel Quattrocento. La mostra fisica in Sala del Tesoro è integrata dalla pubblicazione in rete di una guida e da un ricco archivio di immagini relativo alle edizioni della Commedia prodotte nel primo secolo della stampa.

Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 10-17.30

Ultimo ingresso: 17

Ingresso libero

Per informazioni: c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.