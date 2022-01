Teatro Gerolamo – FEDERICO – vita e mistero di Garcia Lorca – Pila Perez Aspa

Sabato 5 e domenica 6 febbraio– al Teatro Gerolamo FEDERICO vita e mistero di García Lorca di e con Maria Pilar Pérez Aspa musiche Antonio Porro | produzione Atir

Maria Pilar Pérez Aspa, attrice spagnola, per la prima volta sul palco del Teatro Gerolamo propone un viaggio alla scoperta di Federico García Lorca e della sua poesia, attraverso il racconto dell’epoca storica che incorniciò la vita del poeta spagnolo. Alcuni aneddoti di vite illustri (Luis Buñuel, Salvador Dalì, Pablo Neruda ed altri) e frammenti di opere che ci svelano la forza delle parole e la musicalità della lingua di Lorca. Uno spettacolo teatrale e una lezione per apprendere qualcosa di più sulla Spagna e su uno dei suoi più illustri figli.

“Andremo avanti a qualsiasi prezzo” – disse Franco

“Dovrà lei fucilare mezza Spagna” – obbiettai io

Lui annuì con la testa, sorrise e guardandomi fisso rispose:

“Ho detto a qualsiasi prezzo”

“Jay Allen, corrispondente americano, pubblica questa intervista a Francisco Franco nel Chicago Tribune il 28 luglio 1936. Ventidue giorni dopo Federico García Lorca veniva fucilato in un campo vicino a Granada entrando a far parte del tragico numero dei morti, oltre un milione, vittime della guerra civile spagnola. La voce del poeta era diventata così pericolosa da impaurire quella metà di Spagna che si era schierata con il fascismo e che restava smarrita e sbigottita davanti ai suoi versi. Lo spettacolo è un punto di vista, il ricordo di una donna. Uno tra i tanti spagnoli che avrebbero voluto sentire ancora la sua voce, leggere i suoi versi, assistere al suo teatro, partecipare al miracolo del suo Duende, ma ai quali un momento storico terribile strappò assieme presente e destino. Un percorso quotidiano attraverso le stanze del poeta, le persone e i luoghi che le popolarono: Dalí, Buñuel, Neruda, Granada, Madrid, la Residencia de estudiantes, New York, la Barraca e i suoi versi che restano reali e orfani, quanto noi.” Maria Pilar Pérez Aspa durata spettacolo: 60 minuti ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00

Come da normative vigenti, per accedere agli spettacoli è necessario esibire all’ingresso il Green Pass rafforzato ed indossare mascherine FFP2