Sanità, Comazzi: bene riduzione tempi attesa per ricoveri, da assessorato welfare grande lavoro

“In questi anni complicati da un punto di vista sociale e amministrativo la giunta regionale, con un provvedimento ad hoc, punta a conseguire un altro importante risultato: quello di ridurre i tempi di attesa per i ricoveri, a partire da quelli chirurgici oncologici. Un primo passo fondamentale per una sanità sempre più a misura d’uomo e vicina alle esigenze dei cittadini” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Questi due anni di pandemia non hanno reso la vita facile al personale degli ospedali lombardi, ma introducendo un sistema di premialità e decurtazioni vogliamo valorizzare i tanti operatori sanitari che lavorano con impegno e dedizione. Sono certo – conclude – che dopo gli ottimi risultati conseguiti con la campagna vaccinale e la riorganizzazione dei presidi territoriali, indice del grande lavoro svolto in primis dal vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, questo sarà un altro importante tassello per una sanità sempre più efficiente e virtuosa.

