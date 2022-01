Rapinato insegue e fa arrestare i ladri. Ragazza molestata fugge, ma fa catturare il colpevole

Un fatto di cronaca forse minima, se non dimostrasse ancora una volta che una persona esce di casa per un’incombenza abituale, quella di portare il cane per le sue necessità, e si ritrova ad essere minacciata con un coltello.

Un uomo è stato, infatti, rapinato da due ragazzi che, minacciandolo con un coltello, gli hanno portato via i pochi effetti personali che aveva con sé, un cellulare e qualche banconota, mentre stava portando fuori il suo cane, intorno alle 5,30 in via Ravizza, a Milano.

Ma quando i due rapinatori, uno di 27 anni e uno di 19, si sono allontanati, ha fermato un taxi che passava proprio in quella via e li ha pedinati.

A bordo dell’auto il 38enne italiano ha infine chiamato la polizia, che è intervenuta in via Rubens. I due sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata.

Ma la strada ormai attira sempre di più i balordi e diventa teatro di ogni genere di illegalità.

Ieri avrebbe cercato di abusare di una ragazza etiope di 22 anni, un italiano di 45 anni senza fissa dimora e con precedenti penali, arrestato nella notte in centro. Secondo il racconto della 22enne, verso le 2, mentre si trovava in via Torino, l’uomo l’ha avvicinata e ha iniziato a palpeggiarla. La ragazza è riuscita ad allontanarsi e a salire a bordo del tram 3, sempre seguita dal 45enne. Allertata dalla vittima, la polizia ha fermato il mezzo e arrestato l’uomo che ha tentato di resistere agli agenti. Il 45enne è stato condotto al carcere di San Vittore e indagato per tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestati, ma poi?

Anna Ferrari