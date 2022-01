Municipio 7- Salinari (F.I.)”La sinistra boccia la Mozione per lo sgombero della ex scuola Luciano Manara”

La scuola Luciano Manara di Via Fratelli Zoia è sempre stata una scuola elementare fiore all’occhiello del territorio e del quartiere di Quarto Cagnino – commenta Antonio Salinari capogruppo Forza Italia del Municipio 7 – a seguito di problemi strutturali viene chiusa e i ragazzi spostati in altre scuole. Dopo qualche anno di totale abbandono l’edificio viene messo a disposizioni per l’accoglienza di immigrati (in particolare il momento di crisi siriana).

Finita l’emergenza la ormai ex scuola torna ad essere lasciata sola ed abbandonata. Il Comune di Milano ha indetto diversi bandi andati deserti tranne l’ultimo vinto da una società che ne vuole fare un centro linguistico per i piccoli. Sembrava tutto pronto per questa nuova avventura quando arriva la pandemia e il progetto decade lasciando l’edificio in totale abbandono.

Ad oggi la ex scuola Manara – continua Salinari – è occupata abusivamente da persone che continuano a danneggiarla rendendo ancora più difficile un qualsiasi futuro intervento di riqualificazione.

Come centrodestra – conclude Salinari – abbiamo quindi chiesto al Municipio e al Comune di Milano di provvedere immediatamente con lo sgombero dell’edificio, la messa in sicurezza della scuola inibendo gli accessi e l’indizione di una nuova procedura di bando per l’assegnazione definitiva. Risultato? La sinistra ha bocciato la nostra richiesta. L’ennesimo schiaffo ai cittadini del nostro territorio!

Antonio Salinari, Capogruppo F.I. Municipio 7