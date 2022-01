Bertolaso “Per vaccini chiediamo carta Identità” Tutti Hub durante weekend per vaccini bimbi

“Ora nei nostri centri vaccinali chiediamo la carta d’identità nel momento in cui si avvicina qualcuno per fare la vaccinazione perché abbiamo purtroppo, grazie all’intervento dell’Arma dei carabinieri, che ci sono alcuni furbi che si presentano con la tessera sanitaria che non è la loro, si fanno vaccinare in nome e per conto di qualcun altro che non vuole farsi vaccinare”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale contro il Coronavirus di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante una visita al nuovo centro vaccinale di Gallarate.

“A partire dal prossimo weekend, l’ultimo weekend di gennaio, il sabato e la domenica tutti i centri vaccinali della Lombardia saranno a disposizione delle famiglie per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, senza neanche bisogno di prenotarsi”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia contro il Coronavirus, Guido Bertolaso, durante una visita al nuovo centro vaccinale di Gallarate.“Abbiamo vaccinato il 30 per cento dei bambini che ne hanno diritto in Lombardia. Vogliamo incrementare, insistere, per noi sono ormai la priorità assoluta quindi dalla settimana prossima cominceremo a fare anche durante i weekend delle giornate dedicate ai bambini per vaccinarli tutti” ha aggiunto. “Continuiamo con le prenotazioni, però durante i weekend, per i bambini, diamo priorità assoluta con libero accesso di fare la vaccinazione” ha ribadito Bertolaso.